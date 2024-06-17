Підсумки матчу від Душана Влаховича.
Гаррі Кейн та Душан Влахович, GETTY IMAGES
17 червня 2024, 09:28
Нападник збірної Сербії Душан Влахович прокоментував поразку від Англії (0:1) на Євро-2024.
"Ми зіграли з одним із фаворитів турніру. Нам було дуже важко в першому таймі — поставилися до суперника з дуже великою повагою.
Вони заслужили на перемогу. Англія – дуже сильна команда, і її результати говорять самі за себе, але у другому таймі ми побачили, що можемо боротися з ними. Ми розкріпачилися і могли забити, але результат є справедливий.
Треба дивитися вперед і зосередитись на наступних матчах", – сказав Влахович.
Раніше повідомлялося, що Саутгейт вийшов на третє місце за кількістю матчів на чолі збірної Англії.