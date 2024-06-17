Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Підсумки матчу від Душана Влаховича.

Нападник збірної Сербії Душан Влахович прокоментував поразку від Англії (0:1) на Євро-2024.

"Ми зіграли з одним із фаворитів турніру. Нам було дуже важко в першому таймі — поставилися до суперника з дуже великою повагою.

Вони заслужили на перемогу. Англія – дуже сильна команда, і її результати говорять самі за себе, але у другому таймі ми побачили, що можемо боротися з ними. Ми розкріпачилися і могли забити, але результат є справедливий.

Треба дивитися вперед і зосередитись на наступних матчах", – сказав Влахович.

Раніше повідомлялося, що Саутгейт вийшов на третє місце за кількістю матчів на чолі збірної Англії.