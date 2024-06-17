Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У понеділок, 17 червня, збірна Австрії зустрінеться віцечемпіонами світу командою Франції у першому матчі Євро-2024. Зустріч відбудеться на Меркур Шпіль-Арена в Дюссельдорфі та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Франції — коефіцієнт 1.60, а на перемогу Австрії пропонується показник 5.80. У разі нічиєї — 4.20.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант — перемога Франції з форою -2. Коефіцієнт на цю подію — 4.32.

Ще один варіант — обидві заб'ють — "ні" з коефіцієнтом 1.93.

Третя ставка — гол Кіліана Мбаппе з коефіцієнтом 1.87.

Онлайн-трансляція матчу Австрія — Франція буде доступна на Football.ua.