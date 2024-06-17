Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Кіліан Мбаппе, gettyimages
17 червня 2024, 11:50
У понеділок, 17 червня, збірна Австрії зустрінеться віцечемпіонами світу командою Франції у першому матчі Євро-2024. Зустріч відбудеться на Меркур Шпіль-Арена в Дюссельдорфі та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Франції — коефіцієнт 1.60, а на перемогу Австрії пропонується показник 5.80. У разі нічиєї — 4.20.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо варіант — перемога Франції з форою -2. Коефіцієнт на цю подію — 4.32.
Ще один варіант — обидві заб'ють — "ні" з коефіцієнтом 1.93.
Третя ставка — гол Кіліана Мбаппе з коефіцієнтом 1.87.
Онлайн-трансляція матчу Австрія — Франція буде доступна на Football.ua.