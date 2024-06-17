Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Бельгії поділився настроєм команди перед початком виступів на Євро-2024.

Збірна Бельгії на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині розпочне виступи з гри проти Словаччини у Франкфурті.

Бельгія — Словаччина. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "Червоних дияволів" Доменіко Тедеско розповів про стан власної команди.

"Мене часто запитують: "Чому ви тренуєте національну збірну вже у 37 років?". Але я бачив у цьому великі переваги для себе.

Я шість років був менеджером у клубному футболі, причому у великих клубах, серед яких Шальке, московський спартак і РБ Лейпциг. Тепер, як головний тренер національної збірної й маю багато часу, щоб по-справжньому думати про футбол. У мене є час, щоб побачити інші клуби та інших гравців.

Між міжнародними вікнами, упродовж тижня я можу подивитися дев’ять або 10 клубних ігор. Наприклад, я подивлюсь Арсенал, тому що там грає Леандро Троссар. Або Манчестер Сіті, де грають двоє наших футболістів. Або Лутон, щоб побачити нашого воротаря Томаса Камінські.

Це дійсно фантастична частина роботи тренера — розмовляти з гравцями. Для мене важливо розуміти, як вони думають — усі люди різні, і тобі треба мати повне уявлення про всіх. Мені дуже подобається ця частина роботи.

Найбільший виклик у міжнародному менеджменті полягає в тому, що у вас є багато ідей, але абсолютно немає часу на тренування. Поза великими турнірами, ти маєш зосередитися на кількох тренувальних сесіях у таборі. Це було те, до чого я спочатку не звик, прийшовши з клубного футболу.

Натомість після гри у вас є або хороші ситуації, або погані ситуації. Як менеджер, ти можеш працювати над кожною з них і покращувати їх. Тож у міжнародному футболі, від зборів до зборів, ми повинні бачити, чи є щось, що ми можемо зробити з гравцями у вільний час між ними.

Усі гравці різні. Деяким потрібно більше контакту та спілкування. Їм потрібно, щоб ви їх відвідували, спілкувались через Zoom, по телефону чи просто надсилали повідомлення. Це дозволяє вам залишатися в курсі подій, можливо, сказати їм, що вони зіграли фантастичну гру, або дізнатися, чи не травмувались вони, чи не потребують чогось. Усе залежить від гравця.

У нас є й інші персонажі, які, опинившись у своєму клубі, дійсно хочуть зосередитися на клубному футболі між міжнародними іграми. Я це розумію, бо сам був клубним менеджером. Це добре, що гравці зосереджені на щоденній роботі в своїх клубах. Гравцям також потрібна свобода.

Найважливіше, щоб гравці мали гарне відчуття, коли їх запрошують грати за національну збірну. Ми хочемо, щоб вони думали: "Круто, мене запросили. Мені подобається бути в розташуванні збірної Бельгії. Мені подобається тренувальне поле, персонал і мої товариші по команді".

Це дуже важливо — якщо вони приїжджають, то мають це робити з гарним настроєм. Це те, на чому ми зосереджуємося і намагаємося створити відповідну атмосферу. Важливо грати і досягати результатів, але завжди в хорошій атмосфері.

У випадку з Бельгією є велика відповідність між моїми основними ідеями, як менеджера, та можливостями гравців, яких ми маємо. Цій команді потрібен м’яч, тому ми намагаємося домінувати у володінні м'ячем. Коли ми не володіємо м’ячем, ми повинні намагатись повернути його якомога швидше.

Звичайно, у нас є ідея чисельних перевантажень на деяких ділянках поля. Іноді це на фланзі, іноді в центрі. Але ми також знаємо, що з тими гравцями, які у нас є, навіть якщо у нас немає чисельного перевантаження, ми можемо мати певне, скажімо так, "якісне перевантаження".

Мені дуже подобається працювати з нашими гравцями і те, як ми намагаємось грати у футбол. Іноді ми можемо припускатися помилок і зазнавати невдач, але тоді ми повинні зробити наступний крок.

Ми знаємо, що останнім часом збірна втратила багато якісних гравців, таких як Еден Азар, Аксель Вітцель, Тобі Альдвейрельд та Сімон Міньоле. Але ми також залучили молодих гравців з великим потенціалом, таких як Жеремі Доку, Артур Теат та Зено Дебаст, і це лише деякі з них.

Команда голодна, із великим потенціалом. Ми талановиті, дуже талановиті, але на деяких позиціях дуже молоді, тож побачимо, як підуть справи на Євро-2024. Ми повинні знайти баланс. Досвід іноді також буває важливим.

Хто б не грав, ми будемо мотивовані зробити все можливе для Бельгії. Щоб мотивувати людей, ви повинні проникнути глибоко всередину гравця, щоб з’ясувати, що ним керує. У збірній це, мабуть, складніше зробити, аніж у клубі. У клубі ви працюєте з гравцями щодня. Ти бачиш їх, коли вони прокидаються вранці, і можеш побачити, чи є у них якісь проблеми.

Як менеджер клубу, я міг сказати гравцеві: "Підійди до мене, вип’ємо кави після тренування". А потім ти розмовляєш з ним упродовж години і відчуваєш, що, наприклад, у нього сімейні проблеми. Ти дійсно можеш проникнути всередину і спробувати зрозуміти, яка мотивація є найважливішою для цього гравця.

Якщо для нього найважливіше — сім'я, ви можете влаштовувати більше сімейних днів у клубі. Ви можете запрошувати їхню сім'ю на ігри або влаштовувати спеціальні заходи з ними.

Як менеджер клубу, я знав, що для гравців важливо бути у своїх національних збірних. Тож якщо ваш клуб бореться за трофеї, основна увага буде зосереджена на цій команді, що дасть більше можливостей грати за національну збірну. І те, що ми завжди намагаємося пояснити, це те, що перемога в іграх і титули автоматично приносять мотивацію для тебе самого.

Моя амбіція — завжди перебувати в хорошій атмосфері, яка працює: щоб керівництво — спортивний директор, генеральний директор і президент — були прихильні до тренера, персоналу та амбіцій команди.

Мені подобаються люди в бельгійській федерації та гравці, тому для мене це дійсно хороший момент. Організація повинна бути згуртованою. У довгостроковій перспективі важливо, щоб у вас була така близька сім’я. Тоді ти зможеш досягти всього. У цьому я переконаний", — заявив бельгійський фахівець.

Матч Бельгія — Словаччина відбудеться 17 червня, о 19:00.