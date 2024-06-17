Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер прокоментував виступи Кріштіану в команді.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес висловив думку стосовно гри Кріштіану Роналду.

"Коли молоді гравці приходять до національної збірної, вони бачать людину, гравця або кумира, яким вони захоплювалися", — цитує Роберто офіційний сайт УЄФА.

"Їхня поведінка неймовірна, і це те, що ми повинні цінувати в Португалії.

Якщо ми зможемо мати таких гравців, як Пепе, як Кріштіану Роналду, які подають та передають цей приклад – це зробить нас кращими для майбутніх поколінь.

Це те, що приносить Кріштіану. Він переможець, і його погляд на гру унікальний".

У групі Євро-2024 збірна Португалії зіграє з Чехією, Грузією та Туреччиною.