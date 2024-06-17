Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тоні Кроос висловив повагу на адресу "Трьох Левів".

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос висловився щодо гри збірної Англії на Євро-2024.

"Було б чудово зіграти з Англією – це означало б, що ми пройшли далеко в турнірі і зустрінемося з одним із фаворитів у матчі плей-оф з усіма супутніми обставинами.

Пам'ятаю, дивився матч Англії проти Франції (1:2), однієї з найсильніших збірних на останньому чемпіонаті світу в Катарі. Англія могла виграти цю зустріч, і це промовисто говорить про майстерність нинішньої команди. Цього разу Англія має бути серед фаворитів", – сказав лідер збірної Німеччини.

Дивіться відео голів та огляд матчу Німеччина — Шотландія на Football.ua.