Тоні Кроос висловив повагу на адресу "Трьох Левів".
ТОНІ КРООС, GETTY IMAGES
17 червня 2024, 13:30
Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос висловився щодо гри збірної Англії на Євро-2024.
"Було б чудово зіграти з Англією – це означало б, що ми пройшли далеко в турнірі і зустрінемося з одним із фаворитів у матчі плей-оф з усіма супутніми обставинами.
Пам'ятаю, дивився матч Англії проти Франції (1:2), однієї з найсильніших збірних на останньому чемпіонаті світу в Катарі. Англія могла виграти цю зустріч, і це промовисто говорить про майстерність нинішньої команди. Цього разу Англія має бути серед фаворитів", – сказав лідер збірної Німеччини.
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