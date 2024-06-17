Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Румуни шокували Україну... а може й ні.

Капітан збірної Румунії Ніколае Станчу висловився після розгромної перемоги в матчі 1-го туру групового етапу Євро-2024 над національною командою України (3:0). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я знаю себе і своїх товаришів по команді, тому скажу точно: ми не будемо бурхливо святкувати цю перемогу. Зараз ми думаємо тільки про матч із Бельгією.

Гол у ворота України — найкращий у моїй кар'єрі. Матчі за збірну — все для мене. Забити на чемпіонаті Європи та перемогти в такому стилі — це просто неймовірно. В мене немає слів, одні емоції", — сказав Станчу.

Раніше повідомлялося, що Ніколае Станчу визнано найкращим гравцем матчу Україна — Румунія.