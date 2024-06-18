Коментар від тренера стосовно матчу на Євро-2024.
Франческо Кальцона, Getty Images
18 червня 2024, 00:42
Головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона висловив думку стосовно матчу з Бельгією.
"Наші гравці виклалися на повну, старалися, і ми перемогли чудового суперника", — цитує тренера A Bola.
"Я сказав гравцям, що ми повинні мати менталітет, що ми можемо рівнятися на найкращих. Це велика перемога, але ми повинні продовжувати працювати. У наступних іграх ми також повинні забивати, щоб досягти нашої мети вийти з групи".
У матчі зі збірною Бельгії Словаччина виграла з рахунком 1:0 завдяки голу у першому таймі.