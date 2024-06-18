Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Лідер словаків висловився після несподіваної перемоги над Бельгією.

Півзахисник збірної Словаччини Станіслав Лоботка прокоментував перемогу над Бельгією (1:0) в матчі першого туру Євро.

"Можливо нам трохи пощастило, але ми йшли на перемогу. Звичайно, я радий нагороді найкращому гравцю, але ще більше радий перемозі.

Ми виграли мінімально, але не можна розраховувати, що ми громитимемо всіх суперників поспіль. Це безперечно добрий початок", – сказав Лоботка.