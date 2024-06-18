Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Шотландія більше не зможе розраховувати на 25-річного шотландця в решті матчів групової стадії проти Швейцарії та Угорщини.

У матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турніру, зустрілася в очному протистоянні з Шотландією та здобула розгромну перемогу з рахунком 5:1.

Окрім цього, вже на 44-ій хвилині шотландці залишилися у меншості через грубий фол шотландського захисника Раяна Портеуса у власному штрафного майданчику проти Ілкая Гюндогана, за що він отримав пряму червону картку та пенальті у ворота своєї команди.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, 25-річний Портеус отримав за цей фол наступний дисциплінарний вирок: він не зможе зіграти у двох наступних матчах проти Швейцарії (19.06) та Угорщини (23.06), тому збірна Шотландії на нього не розраховуватиме під час групового етапу чемпіонату Європи.

Окрім цього, Шотландська футбольну асоціація отримала штраф у вигляді 5625 євро через поведінку своїх фанатів, які кидалися предметами.

Оригінальний текст дисциплінарного рішення за підсумками гри між Німеччиною та Шотландією:

Нагадаємо, що відео голів та огляд матчу між Німеччиною та Шотландією ви можете дивитися на Football.ua.

Турнірна таблиця у групі А після першого туру: