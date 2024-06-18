Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 18 червня і розпочнеться о 22:00.

У рамках першого туру групового етапу Євро-2024 між собою зіграють Португалія та Чехія. Команди є представниками групи F.

[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

[6] ПОРТУГАЛІЯ — ЧЕХІЯ [36]

ВІВТОРОК, 18 ЧЕРВНЯ, 22:00. Лейпциг Стедіум, Лейпциг. Арбітр зустрічі — Марко Гуїда (Італія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Португалія та Чехія стануть двома останніми командами, які розпочнуть свою кампанію на Євро-2024 у Німеччині.

Виступаючи на передматчевій прес-конференції, тренер португальців Роберто Мартінес сказав, що з нетерпінням чекає на чудове видовище. "Чехія завжди грає на перемогу. Я думаю, що це буде фантастичний матч на нейтральному полі", — сказав він.

Після бездоганної кваліфікаційної кампанії Португалія мала деякі злети та падіння у своїх п'яти товариських матчах у 2024 році, але напередодні свого першого матчу на турнірі і Рубен Діаш, і Роберто Мартінес говорили про користь нещодавньої перемоги над Хорватією (2:1) на Естадіо Насьональ у Лісабоні.

"Хорватія? Це був дуже важливий момент, щоб зрозуміти, де нам потрібно вдосконалюватися. Якби я міг обрати ідеальний час для цього матчу, то це був саме той момент, щоб ми могли навчитися на ньому і стати кращими", — сказав Діаш.

Мартінеса запитали, чи вніс він необхідні корективи після гри з Хорватією. "Ми повинні пам'ятати, що це був товариський матч, — відповів іспанець. "Він не має такого значення, як офіційна гра.

"Але ми аналізуємо, що відбувається після кожної нашої гри. Було важливо побачити, як ми відреагували на відставання. Ми це зробили, і тепер ми краще підготовлені".

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Португалія та Чехія вже звикли зустрічатися у фінальних турнірах Євро; це буде їхнє четверте протистояння з 1996 року, причому чехи виграли перше з рахунком 1:0 на Євро-96, а Португалія взяла гору в двох інших — 3:1 у 2008 році та 1:0 у 2012 році.

Кріштіану Роналду забивав чехам на Євро-2008 та 2012 років, і якщо він вийде на поле в Лейпцигу, то впише ще одну сторінку в історію — стане першим гравцем, який відзначився на шести Євро. Втім, Чехія не буде зосереджена лише на тому, щоб "заткнути рота" португальцю. Команда Івана Гашека грає в атакувальний футбол, про що свідчить форвард Патрік Шик, який став найкращим бомбардиром Євро-2020 з п'ятьма голами (разом з Роналду).

Чехи зазнали удару, коли півзахисник Міхал Саділек був змушений пропустити Євро-2024 після травми ноги, впавши з велосипеда трохи більше ніж за тиждень до початку турніру. Це стало плямою на фоні пристойних успіхів команди, яка посіла несподіване друге місце в групі за різницею забитих і пропущених м'ячів після Албанії, але виграла всі чотири товариські матчі цього року, хоча й без особливого опору з боку опонентів.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Роберто Мартінес (Португалія): "Я повинен визнати, що Кріштіану Роналду заслужив бути тут. У збірній немає нікого тільки через ім'я. Він виділявся в клубі і забив дев'ять голів у відбірковому етапі.

У нас був дуже хороший період підготовки, у всіх гравців дуже хороша енергія. Усі гравці спокійні, горді та підготовлені.

Чехія? У міру розвитку гра буде більш відкритою і дуже складною. Ця гра — ідеальний момент, щоб показати, на що ми здатні".

Іван Гашек (Чехія): "Гравці збірної Португалії виступають за найкращі клуби світу, вони є зірками і вийдуть на матч у статусі фаворитів, але ми хочемо перемогти. Ми знаємо, що з себе представляє Кріштіану Роналду. Але я хочу, щоб після матчу ми сказали, що грали проти нього і здобули перемогу.

Однак ідеться не тільки про Роналду та Бруну Фернандеша. Є ще Бернарду Сілва, Рафаел Леау та багато інших. У їхній команді зібрані якісні гравці, як в атаці, так і в захисті. Ми не будемо їх недооцінювати, усвідомлюємо їхній рівень, але ми також хочемо зосередитися на своїй команді".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОРТУГАЛІЯ: Діогу Кошта (Порту) — Канселу (Барселона), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Нуну Мендеш (ПСЖ) — Палінья (Фулгем), Вітінья (ПСЖ), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) — Рафаель Леау (Мілан), Кріштіану Роналду (Ан-Наср), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті)

Заявка збірної Португалії на Євро-2024

ЧЕХІЯ: Їндржих Станек (Славія Прага) — Томаш Холеш (Славія Прага), Робін Гранач (Вікторія Пльзень), Ладислав Крейчі (Спарта Прага) — Цоуфал (Вест Гем), Томаш Соучек (Вест Гем), Провод (Славія Прага), Антонін Барак (Фіорентина), Давід Юрасек (Славія Прага) — Ян Кухта (Славія Прага), Патрік Шик (Баєр).

Заявка збірної Чехії на Євро-2024

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