Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє команди, що зіграють на Євро-2022.

З 14 червня по 14 липня в Німеччині пройде фінальний етап чемпіонату Європи з футболу. Найкращі збірні боротимуться за головний трофей Європи. Турнір пройде на 10 основних стадіонах Німеччини, включаючи Олімпійський в Берліні та Альянц Арену у Мюнхені. Захопливі баталії відбудуться у кожній з шести груп, але сьогодні ми поговоримо про квартет F, де зустрінуться збірні Португалії, Туреччини, Чехії та Грузії.

Євро-2024. Склад групи F

ТУРЕЧЧИНА

Згідно з останнім оновленням (04.04.2024) збірна Туреччини посідає 40 місце. Середній вік команди складає 25,8 року, що доволі нехарактерно для турків, які зазвичай мають дуже досвідчений склад.

Шлях команди на Євро-2024

Збірна Туреччини у кваліфікаційній групі протистояла Хорватії, Вельсу, Вірменії та Латвії. Команда Вінченцо Монтелли продемонструвала яскравий футбол та посіла перше місце, залишивши позаду Хорватію — призера чемпіонату світу 2022 року. Турки забили 14 голів за 8 матчів й натомість пропустили 7.

Товариські матчі Туреччини перед Євро-2024

Збірна Туреччини ще не перемагала в цьому році, а матчі напередодні чемпіонату Європи викликають занепокоєння. Не дивлячись на те, що Польща та Італія доволі серйозні супротивники, поразка 1:2 та нічия 0:0 відповідно навряд чи влаштовують вболівальників. Доля турків на турнірі буде вирішуватися саме в матчах з супротивниками такого калібру й розкрити потенціал цього покоління на Євро-2024 може й не вдасться.

Тренер: Вінченцо Монтелла (Італія)

Монтелла відродив свою тренерську кар'єру на перехресті між Європою та Азією. Він мав достатньо сміливості ризикнути з переходом в Адана Демірспор, коли команда тільки підвищилась у класі й грала в Суперлізі вперше за майже три десятиліття. Після того як він зайняв дев'яте місце у своєму дебютному сезоні-2021/22, на другий рік Вінченцо привів їх до четвертого місця, що дало право на участь у Лізі конференцій — їхній перший вихід у єврокубки в історії.

Робота, яку він виконав в Адана Демірспор, переконала Турецьку футбольну асоціацію довірити йому національну збірну. "Це відчуття схоже на Італію", — сказав він. "Туреччина нагадує мені, яким було моє дитинство".

Головна зірка: Хакан Чалханоглу (Інтер)

Перевтілення Хакана Чалханоглу на глибинного плеймейкера під керівництвом Сімоне Індзагі перетворило його на одного з найкращих у світі на новій позиції. У цій глибшій ролі він має більше можливостей для точних довгих передач на своїх партнерів по команді або коротких пасів для організації атак по флангах.

“Я починав грати у захисті”, — сказав Чалханоглу в інтерв'ю DAZN цього сезону. “У мене не було таких характеристик раніше. Зараз я також намагаюся бути більш агресивним у боротьбі за м’яч”.

Окрім свого бачення та чудових передач, дальні удари та виконання стандартних положень Чалханоглу пропонують Туреччині додаткові рішення в завершальній третині поля.

Капітан: Хакан Чалханоглу (Інтер)

Хакан Чалханоглу водночас є й капітаном збірної Туреччини. Півзахисник третій найстарший гравець у складі та має найбільш яскравий досвід на клубному рівні. Чалханоглу протягом всієї кар’єри був доволі вибагливим до високої оцінки його ролі в команді. Отже, на цьому турнірі в нього є шанс продемонструвати свої лідерські якості та стати національним героєм.

Молода надія: Кенан Їлдиз (Ювентус)

Так, ми знаємо про Гюлера, але, на жаль, в цьому сезоні, він краще проявив себе в лазареті ніж на полі. Тому поговоримо, про, безсумнівно, найяскравішу молоду зірочку цього сезону в Серії А. На певний час він навіть зайняв місце Федеріко К'єзи в команді й, здавалося, краще взаємодіяв з Душаном Влаховичем, ніж італійський вінгер. Однією з причин цього є його відмінне володіння м'ячем на обмеженому просторі. Як говорить тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла: "Технічно його перший дотик — один з найкращих, які я коли-небудь бачив".

Монтелла кинув його в гущу подій у товариському матчі проти Німеччини минулого листопада і не пошкодував про це. Їлдиз відзнаився голом, а його збірна перемогла з рахунком 3-2. "Я хотів випробувати його перед 70 тисячами глядачів, і він відповів як великий гравець."

В Італії ажіотаж зріс після того, як він став наймолодшим гравцем, що забив за Ювентус з часів Кінгслі Комана та Мойзе Кіна. Аллегрі намагався стримати очікування щодо Їлдиза, і форма гравця, який прийшов на правах вільного агента з Баварії, трохи знизилася до кінця сезону. Але він має особливий талант.

"Кенан — дуже хороший футболіст, але крім цього, він ще й розумний" — сказав Аллегрі, який вже залишив Ювентус. "В нього чудова кар’єра попереду, усі чемпіони, яких я тренував, були розумними, і він теж розумний, але він зможе сказати, що мав чудову кар'єру, лише після того, як пробуде на цьому рівні сім-вісім років".

Можливий склад збірної Туреччини на Євро-2024

Угурджан Чакір (Трабзонспор) — Зекі Челік (Рома), Меріх Демірал (Аль-Ахлі), Каан Айхан (Галатасарай), Ферді Кадіоглу (Фенербахче) — Оркун Кекчю (Бенфіка), Хакан Чалханоглу (Інтер) — Керем Актюркоглу, (Галатасарай), Кенан Їлдиз (Ювентус), Ірфан Кахведжі (Фенербахче) — Ченк Тосун (Бешикташ)

Прогноз Football.ua на груповий етап: 3 місце

ГРУЗІЯ

Згідно з останнім оновленням збірна Грузії посідає 75 місце. Середній вік команди складає 27,2 року.

Шлях команди на Євро-2024

Збірна Грузії стала однією з головних сенсацій цього чемпіонату Європи. Команда Віллі Саньйоля посіла лише четверте місце в групі з Іспанією, Шотландією, Норвегією та Кіпром. Однак, як і збірна України та Польщі, скористалась можливістю пройти далі через плей-оф відбору. Спочатку грузини обіграли Люксембург з рахунком 2:0, а у фіналі в серії пенальті пройшли Грецію.

Товариські матчі Грузії перед Євро-2024

Безпосередньо перед чемпіонатом Європи грузини провели лише один товариський матч і обіграли Чорногорію з рахунком 3:1.

Тренер: Віллі Саньоль (Франція)

Віллі Саньоль більше відомий як футболіст, але його тренерська робота в збірній Грузії вражає. 17 перемог в 34 матчах на чолі далеко не найсильнішої європейської команди — це дуже значущий показник. Французу є на кого спиратись — Кварацхелія, Мамардашвілі та ще декілька гравців з європейських чемпіонатів можуть приносити результат, і тут на перший план вийде те, як Саньоль зможе організувати оборону.

"Це моє найбільше досягнення як тренера", сказав Віллі після кваліфікації на Євро. "Три роки тому, коли я вирішив прийняти цю роботу, багато людей, навіть у моєму близькому оточенні, питали: 'Чому ти йдеш туди?' Але зараз я можу сказати: 'Дивіться, ми працювали важко і досягли цього'. Я дуже радий і щасливий з цього приводу."

Грузія грає за схемою 5-3-2, що дає їхнім вінгбекам простір для атак, а також звільняє Кварацхелію, який майже грає у вільній ролі другого форварда.

Головна зірка: Хвіча Кварацхелія (Наполі)

У 23 роки Кварацхелія вже є найвідомішим грузинським гравцем в історії. Він герой у Неаполі. Місто дало йому нове прізвисько Кварадона, запозичене від їхнього найвеличнішого футболіста, адже він приніс Наполі перший чемпіонський титул за 33 роки.

Попри перемогу в Серії А та нагороду MVP сезону, більшість уболівальників за межами Італії та Грузії не бачили його регулярно. Його суперсила — дриблінг. Він двоногий гравець, чиє неймовірне володіння м'ячем дозволяють йому дивувати захисників.

Він грає на лівому фланзі за Наполі, але з огляду на систему з вінгбеками у збірній Грузії, Саньоль використовує його по-іншому.

“Останні два роки ми працювали над тим, щоб використовувати його в центральній зоні, коли у нас м'яч, тому що він може забивати багато голів і робити багато асистів”, — каже Саньоль. “Важливо мати такого гравця в найважливішій частині поля, тому що у мене не так багато таких гравців, як він”.

Капітан: Гурам Кашія (Слован Братислава)

На відміну від інших ланок захист грузинів не має зіркових імен, але досвідчений Гурам Кашія є ключовим для команди. Йому вже 36 років, він не надто швидкий, але понад 10 років відіграв у Європі, в тому числі Ередівізі, тому точно не розгубиться проти іменитих супротивників й підтримає молодших партнерів.



Молода надія: Жорж Мікаутадзе (Мец)

На жаль, яскравого юного таланта у збірної нема. Габріель Сіґуа все ж таки ще не готовий отримувати достатньо ігрового часу у збірній. Втім, всі звикли, що талановита молодь Грузії — це Хвіча Кварацхелія та Гіоргі Мамардашвілі, але є ще один дуже цікавий виконавець — Жорж Мікаутадзе. Краще ніж будь-які комплементи про нього кажуть 13 голів та 4 асисти у складі Меца в цьому сезоні Ліги 1. Цей хлопчина може здивувати будь-яку оборону і завжди знаходиться в потрібному місці.

Можливий склад збірної Грузії на Євро-2024

Георгій Мамардашвілі (Валенсія) — Леван Шенгелія (Панетолікос), Соломон Кверквелія (Аль-Охдуд), Гурам Кашія (Слован Братислава), Лаша Двалі (АПОЕЛ), Отар Какіабадзе (Краковія) — Отар Кітеїшвілі (Штурм Грац), Георгій Кочорашвілі (Леванте) — Хвіча Кварацхелія (Наполі), Жорж Мікаутадзе (Мец), Георгій Чакветадзе (Вотфорд)

Прогноз Football.ua на груповий етап: 4 місце

ПОРТУГАЛІЯ

Згідно з останнім оновленням збірна Португалії посідає 6 місце у рейтингу ФІФА, поступаючись лише трьом європейським командам — Франції (2), Бельгії (3) та Англії (4). Середній вік команди складає 27 років.

Шлях команди на Євро-2024

У відбірковому етапі чемпіонату Європи збірна Португалії грала в одній групі зі Словаччиною, Ісландією, Люксембургом, Боснією та Герцеговиною та Ліхтенштейном. Команда показала видатний результат, вигравши всі десять матчів, в яких брала участь. При цьому підопічні Роберто Мартінеса забивали в середньому 3,6 м’яча за гру, що теж дуже вражає. Натомість пропустили португальці лише 2 м’ячі за весь відбір. Засмутити чемпіона Європи 2016 року змогли лише словаки, які двічі забили на Драгау.

Товариські матчі Португалії перед Євро-2024

Збірна Португалії провела три товариських матчі перед початком чемпіонатом Європи. В першому команда Роберто Мартінеса переграла фінів з рахунком 4:2. Наче й португальці повністю контролювали гру, але перформанс Тієму Пікку став для команди несподіванкою. Далі була поразка від хорватів 1:2. За провальним першим таймом послідував видовищний початок другої половини гри, коли португальці зрівняли рахунок, але так і не змогли перевернути хід гри на свою користь, а ще й пропустили. Гра проти Ірландії (3:0) принесла два голи Крішітану Роналду та гарний настрій у роздягальню, а це непогані ввідні для старту на великому форумі.

Тренер: Роберто Мартінес (Іспанія)

Після невдалої спроби здобути титул із “золотою генерацією” бельгійських гравців, Роберто Мартінес отримав завдання досягти кращих результатів зі збірною Португалії. Його попередник, Фернанду Сантуш, назавжди залишиться іконою за те, що привів португальців до тріумфу на Євро-2016, але він був тренером більш захисного формату. Коли Бруну Фернандеш, Бернарду Сілва, Жоау Фелікс, Діогу Жота, Гонсалу Рамуш та Рафаел Леау приєдналися до Кріштіану Роналду в атакуальних рядах, громадськість захотіла побачити видовищний футбол від своєї команди.

Сантуш не зміг поєднати видовищність з перемогами на належному рівні, і тепер це завдання покладено на Мартінеса. Іспанець привів Бельгію до першого місця у рейтингу FIFA й утримав команду на цьому рівні понад три роки, але так й не виграв трофей. Подивимось, чи вийде в нього досягти голоіної мети з португальцями.

Головна зірка: Кріштіану Роналду (Ан-Наср)

Один із найвеличніших форвардів, які коли-небудь грали у футбол. У 39 років він вже не той різкий нападник, яким був на вершині своєї кар'єри, але він все ще являє собою феномен голів. Цього сезону за Ан-Наср він відзначився 44 голами та 13 результативними передачами в 45 матчах у всіх змаганнях.

В матчі з Ірландією КріРо довів, що все ще може приносити результат, особливо враховуючи дуже слабку форму Гонсалу Рамуша. З такими партнерами у лінії півзахисту Роналду треба буде вірно обирати позицію і демонструвати свої навички кіллера — і вік йому в цьому не завадить.

Капітан: Кріштіану Роналду (Ан-Наср)

Роналду є не тільки головною зіркою своєї команди, але й капітаном. Крішітану сподівається на набагато більш впливову роль у своєму 11-му великому турнірі, ніж у 10-му, коли Фернанду Сантуш посадив його на лавку запасних на стадії плей-оф. Він наряду з Пепе є одним з найдосвідченіших гравців в команді, а найголовніше — він досі не наситився перемогами. Роналду вимагає від себе та партнерів максимум і саме тому він поведе португальців за собою у ці баталії.

Молода надія: Жоау Невеш (Бенфіка)

Жоау Невеш має потенціал стати відкриттям всього турніру. Він дебютував на дорослому рівні лише 1.5 роки тому і вже став частиною збірної Португалії та визначною фігурою в центрі поля Бенфіки.

В чому його сила? Практично в усьому. Уявіть Родрі без досвіду і винахідливості, але з додатковою енергійністю. Він вміє вигравати боротьбу за м'яч, контролювати темп гри, пройти суперника один в один, чудово віддає паси й непогано завершує атаки. Невеш грає на позиції № 6, але за потреби може діяти вище.

"Найкращий спосіб оцінити гравця — це подивитися на реакцію на нього у роздягальні" — сказав Мартінес про Невеша. "Жоау, у віці 19 років, заробив повагу роздягальні за два дні. Я ніколи не бачив такого у своїй кар'єрі. Це було вражаюче".

Можливий склад збірної Португалії на Євро-2024

Діогу Кошта (Порту) — Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Гонсалу Інасіу (Спортінг Ліссабон), Доау Канселу (Барселона) — Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Палінья (Фулгем), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті) — Рафаель Леау (Мілан), Жоау Феліш (Барселона), Кріштіану Роналду (Ан-Наср)

Прогноз Football.ua на груповий етап: 1 місце

ЧЕХІЯ

Згідно з останнім оновленням збірна Чехії посідає 36 сходинку. Середній вік команди складає 25,5 років.

Шлях команди на Євро-2024

Збірна Чехії потрапила у не надскладну групу разом з Албанією, Польщею, Молдовою та Фарерами. Втім, команда тоді ще Ярослава Шилгавого посіла другу сходинку у кваліфікації, за додатковими показниками поступившись албанцям. В середньому чехи забивали 1.5 голи за матч, а пропускали — 0.75.

Товариські матчі Чехії перед Євро-2024

Прямо перед початком турніру збірна Чехія встигла провести дві товариські гри — проти Мальти та Північної Македонії. Мальтійці були знищені з рахунком 7:1, а північномакедонці дали бій й поступились лише 1:2. Чеська команда знаходиться в гарному настрої й в останнє програвала ще в жовтні минулого року.

Тренер: Іван Гашек (Чехія)

"Тиск був величезним. Іноді я сам цього не розумів".

Ці слова належать Ярославу Шилгавому, який пішов з посади головного тренера збірної Чехії в листопаді після успішного кваліфікаційного турніру до Євро-2024. На його місце прийшов досвідчений Іван Гашек, який був капітаном збірної Чехословаччини на чемпіонаті світу 1990 року.

Його не вважають найбільш тактично інноваційним тренером, але чеська публіка цінує його управлінські та лідерські якості, тоді як він зазвичай делегує більшість деталей тренувального процесу своїм помічникам Ярославу Веселому та Ярославу Костлу.

Гашек більш прагматичний, ніж ідеологічний — хоча він зазвичай віддає перевагу формації 5-3-2, часто виставляє команду за схемами 4-2-3-1 або 4-3-3. Оскільки їм бракує креативності, вони гратимуть консервативно та сподіватимуться, що Шик, який разом з Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром минулого турніру, скористається своїми шансами.

Головна зірка: Патрік Шик (Баєр Леверкузен)

Патрік Шик став ключовим гравцем чехів на минулому Євро і, здається, за ці три роки нічого не змінилось. Останнім часом нападник відчував серйозні проблеми з пахом і ця травма турбувала його майже 1.5 роки.

"Було вісім місяців, протягом яких я не бачив жодного прогресу, жодного покращення, просто нічого", — описує він. "Це було важко, і я поступово втрачав мотивацію".

Шик не був основним у Баєрі, але скористався своїм ігровим часом, зробивши кілька важливих внесків, які допомогли зберегти безпрограшну серію леверкузенців з 51 гри. Серед його останніх семи голів були два м'ячі, забиті на 92-й і 93-й хвилині (а потім, у тій же грі, переможний гол на 97-й хвилині), і ще один переможний гол на 91-й хвилині.

Патрік Шик дуже добре грає у відтяжці, є дуже загрозливою силою у повітрі й відпрацьовує у захисті, але головним критерієм оцінки його гри буде кількість забитих голів. З цим в нападника теж нема проблем.

Капітан: Томаш Соучек (Вест Гем)

Коли збірній Чехії потрібно було виправляти ситуацію після нічиєї та поразки від Албанії у кваліфікаційних матчах, їхній капітан проявив себе, забивши переможний гол проти Фарерських островів, зрівнявши рахунок у виїзному матчі з Польщею і забивши третій гол у переможному матчі з рахунком 3-0 проти Молдови, що забезпечило чехам місце на Євро-2024.

Підключення Соучека в штрафний майданчик, його загроза під час стандартних положень та вирішальні голи — це лише одна сторона медалі. Його вміння займати правильну оборонну позицію та вчасні перехоплення також захищають відносно недосвідчену оборонну лінію.

Молода надія: Адам Гложек (Баєр Леверкузен)

Адам Гложек не був основним гравцем Баєра цього сезону, але став частиною історичного досягнення. Свого часу нападник був головним талантом свого покоління в Чехії, але трошки втратив у розвитку через відсутність достатньої ігрової практики. Іван Гашек довіряє Гложеку, тому ми побачимо його у складі чехів на Євро. З сильних сторін варто виділити швидкість та маневровність, які дозволяють відриватись від опонентів, щоб зробити пас або завдавати удар. При цьому він добре біжить назад, щоб допомогти команді в обороні. Креативний та міцний гравець може стати одним з лідерів команди на турнірі.



Можливий склад збірної Чехії на Євро-2024

Матеє Коварж (Баєр Леверкузен) — Володимир Цоуфал (Вест Гем), Ладіслав Крейчі (Спарта Прага), Томаш Голеш (Славія Прага), Давід Зіма (Славія Прага), Давід Юрашек (Гоффенгайм) — Томаш Соучек (Вест Гем), Лукаш Провод (Славія Прага) — Адам Гложек (Баєр Леверкузен), Патрік Шик (Баєр Леверкузен), Павел Шульц (Вікторія Плзень)

Прогноз Football.ua на груповий етап: 2 місце

РОЗКЛАД МАТЧІВ ГРУПИ F

Тур 1

18 червня

19:00 Туреччина — Грузія

22:00 Португалія — Чехія

Тур 2

22 червня

16:00 Грузія — Чехія

19:00 Туреччина — Португалія

Тур 3

26 червня

22:00 Грузія — Португалія

22:00 Чехія — Туреччина

ПОПЕРЕДНІ ПІДСУМКИ

Збірна Португалії виглядає очевидним фаворитом групи, маючи чи не найзірковіший ростер на всьому чемпіонаті. Втім, збірна Чехії цілком може стати темною конячкою, адже багато гравців команди провели вдалий сезон, а молоде покоління має всі шанси засяяти на європейській арені. Від Туреччини також багато що очікують, але форма команди викликає багато питань. Втім, склад у турків також дуже потужний — з поточним поколінням можна досягти серйозних результатів. Грузія, звичайно, андердог групи, але має ряд сильних гравців, які можуть вирішити долю поєдинку. Хоч ми й залишили грузинів на 4 сходинці в нашому прогнозі, вважаємо, що ті зможуть доставити неприємності супротивникам.