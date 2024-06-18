Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Найкращий гравець матчу Франції проти Австрії висловився про свою нагороду.

У рамках першого туру групового етапу Євро-2024 у квартеті D збірна Франція насилу здолала Австрію з мінімальною перевагою в рахунку завдяки автоголу Максиміліана Вебера.

Опорний півзахисник французької команди Нголо Канте, який був визнаний найкращим гравцем за підсумками поєдинку проти австрійців, поділився своїми емоціями після гри.

"Були певні побоювання після виклику до збірної Франції, але було приємно знову розпочати цей шлях разом і повернути ці почуття. Все пройшло чудово. Ми люди — ми боремося разом за результат, і продовжуватемо це робити.

Це був перший раз, коли я отримав капітанську пов’язку в збірній Франції. Це велика честь, хоча і це були лише на кілька хвилин. Я дуже цим пишаюся", — цитує слова Канте офіційний сайт УЄФА.

Дивитися відео автогола та огляд матчу Австрія — Франція дивіться на Football.ua.

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