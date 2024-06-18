Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Франції висловився про мінімальну перемогу над Австрією на старті Євро-2024.

У рамках першого туру групового етапу Євро-2024 у квартеті D збірна Франція насилу здолала Австрію з мінімальною перевагою в рахунку завдяки автоголу Максиміліана Вебера.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями від результату цього протистояння та розповів про стан свого зіркового форварда Кіліана Мбаппе, який потрапив до лікарні через зламаний ніс наприкінці зустрічі.

"Ніколи не буває легкої перемоги проти команди, яка володіє спортивними якостями і чинить великий тиск. Ми могли б краще впоратися з певними ситуаціями при першому та другому дотиках, але в цілому ми показали себе добре. У нас була як якість, так і талант, і між гравцями була хороша взаємодія. Я задоволений цією першою перемогою.

Іноді ієрархія в команді змінюється. Якщо сьогодні ввечері я виведу Саліба на поле, це тому, що вирішив, що він кращий, ніж Ібра Конате для такого типу матчу. Але я не хочу втрачати гравців на цьому шляху.

Кіліан почувається погано. Я не можу сказати більше, тому що у мене були обов’язки зі ЗМІ, але його ніс не в порядку. Це складно. Це чорна пляма цього вечора", — цитує слова Дідьє Дешама офіційний сайт УЄФА.

Дивитися відео автогола та огляд матчу Австрія — Франція дивіться на Football.ua.

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