Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль дав коментар напередодні матчу з Туреччиною в 1-му турі групового етапу Євро-2024.

"Наша команда і Туреччина проведуть перший матч на цьому турнірі. І я впевнений, що вони перебувають під сильнішим тиском, ніж ми. Ми можемо довго говорити про сильні сторони турецької команди, тому що у них є багато сильних футболістів з відмінною технікою.

Це буде велике випробування для нашої команди", — наводить слова Саньоля прес-служба УЄФА.

Матч між збірними Туреччини та Грузії відбудеться сьогодні в Дортмунді і розпочнеться о 19:00.