Наставник дав свій коментар.
Вілли Саньоль, Getty Images
18 червня 2024, 13:31
Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль дав коментар напередодні матчу з Туреччиною в 1-му турі групового етапу Євро-2024.
"Наша команда і Туреччина проведуть перший матч на цьому турнірі. І я впевнений, що вони перебувають під сильнішим тиском, ніж ми. Ми можемо довго говорити про сильні сторони турецької команди, тому що у них є багато сильних футболістів з відмінною технікою.
Це буде велике випробування для нашої команди", — наводить слова Саньоля прес-служба УЄФА.
Матч між збірними Туреччини та Грузії відбудеться сьогодні в Дортмунді і розпочнеться о 19:00.