Португалія — Чехія: онлайн-трансляція матчу Євро 18.06.2024

Football.ua представляє текстову трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 18 червня та розпочнеться о 19:00.
Збірна Португалії, Getty Images
18 червня 2024, 15:22
18 червня, збірні Португалії та Чехії проведуть матч у квартеті F у рамках першого туру групового етапу Євро-2024.
Поєдинок відбудеться у Лейпцигу на арені Лейпциг Штадіум. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом.
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В Україні матч покаже відеосервіс MEGOGO Футбол 1.
На Євро-2024 збірні Португалії та Чехії виступлять у групі F, у якій також представлені національні команди Туреччини та Грузії.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Португалія — Чехія.