Португалія — Чехія: онлайн-трансляція матчу Євро 18.06.2024

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє текстову трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 18 червня та розпочнеться о 19:00.

18 червня, збірні Португалії та Чехії проведуть матч у квартеті F у рамках першого туру групового етапу Євро-2024.

Поєдинок відбудеться у Лейпцигу на арені Лейпциг Штадіум. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Португалія — ​​Чехія

В Україні матч покаже відеосервіс MEGOGO Футбол 1.

На Євро-2024 збірні Португалії та Чехії виступлять у групі F, у якій також представлені національні команди Туреччини та Грузії.