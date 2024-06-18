Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи F, у якому зіграють Туреччина та Грузія.

Туреччина та Грузія зіграють у першому турі чемпіонату Європи-2024 в Дортмунді в рамках групи F.

Вінченцо Монтелла вирішив використати з перших хвилин Кадіоглу на лівий фланг оборони, тоді як Гюлер гратиме на правому фланзі атаки, а Бариш Їлмаз очолить напад.

Віллі Саньоль залучив до стартового складу Кверквелію до центру оборони, тоді як Цитаішвілі гратиме праворуч у півзахисті, куди також повернувся Меквабішвілі.

Туреччина: Гюнок — Мюлдюр, Акайдін, Бардакджі, Кадіоглу — Айхан, Чалханоглу — Гюлер, Кекчю, Їлдиз — Їлмаз.

Запасні: Баїндир, Чакир, Челік, Демірал, Йокушлу, Актюркоглу, Тосун, Язиджи, Каплан, Езджан, Юксек, Киличсой, Акгюн, Їлдирим.



Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Кверквелія, Кашия, Двалі — Цитаішвілі, Кочорашвілі, Меквабішвілі, Чакветадзе — Кварацхелія, Мікаутадзе.