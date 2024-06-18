Хавбек Сербії травмував зв'язки коліна в матчі з Англією.
Філіп Костич, Getty Images
18 червня 2024, 18:51
Філіп Костич більше не зіграє на Євро-2024 через травму.
Півзахисник збірної Сербії та Ювентуса був замінений через пошкодження в кінцівці 1-го тайму матчу проти збірної Англії (0:1).
"Як сказав лікар національної команди Деян Александрич, у нього пошкоджено ліве коліно. Обстеження показало часткове пошкодження зовнішньої колатеральної зв'язки, відновлення триватиме не менше двох тижнів.
Костич залишиться ще на два дні, щоб подивитися матч зі Словенією, а потім покине розташування збірної Сербії", — сказав представник Сербського футбольного союзу Мілан Вукович.
Наступний матч Сербія проведе проти Словенії 20 червня.