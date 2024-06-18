Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Хавбек Сербії травмував зв'язки коліна в матчі з Англією.

Філіп Костич більше не зіграє на Євро-2024 через травму.

Півзахисник збірної Сербії та Ювентуса був замінений через пошкодження в кінцівці 1-го тайму матчу проти збірної Англії (0:1).

"Як сказав лікар національної команди Деян Александрич, у нього пошкоджено ліве коліно. Обстеження показало часткове пошкодження зовнішньої колатеральної зв'язки, відновлення триватиме не менше двох тижнів.

Костич залишиться ще на два дні, щоб подивитися матч зі Словенією, а потім покине розташування збірної Сербії", — сказав представник Сербського футбольного союзу Мілан Вукович.

Наступний матч Сербія проведе проти Словенії 20 червня.