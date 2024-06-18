Для 19-річного турка це був дебютний матч на чемпіонатах Європи.
Арда Гюлер, Getty Images
18 червня 2024, 20:41
Наразі відбувається поєдинок першого туру Євро-2024, у якому збірна Туреччини зустрічається з Грузією.
На 65 хвилині Туреччина змогли вийти вперед завдяки неймовірному голу у виконанні півзахисника мадридського Реала Арди Гюлера.
19-річний турок отримав м'яч від Айхана на правому фланзі атаки, після чого зробив пару кроків до штрафного майданчика та красиво пробив у дальню дев'ятку воріт.
Для 19-річного Гюлера це був дебютний матч на чемпіонатах Європи. До цього він провів за збірну сім ігор, у яких забив один м'яч.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Туреччина – Грузія.