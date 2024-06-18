Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Для 19-річного турка це був дебютний матч на чемпіонатах Європи.

Наразі відбувається поєдинок першого туру Євро-2024, у якому збірна Туреччини зустрічається з Грузією.

На 65 хвилині Туреччина змогли вийти вперед завдяки неймовірному голу у виконанні півзахисника мадридського Реала Арди Гюлера.

19-річний турок отримав м'яч від Айхана на правому фланзі атаки, після чого зробив пару кроків до штрафного майданчика та красиво пробив у дальню дев'ятку воріт.

Для 19-річного Гюлера це був дебютний матч на чемпіонатах Європи. До цього він провів за збірну сім ігор, у яких забив один м'яч.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Туреччина – Грузія.