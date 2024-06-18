Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завдяки голу 23-річного футболіста Грузія зрівняла рахунок у матчі проти Туреччини.

Наразі відбувається матч першого туру групового етапу Євро-2024, у якому зустрічаються збірні Туреччини та Грузії.

На 32 хвилині результативним ударом у складі збірної Грузії відзначився нападник Меца Жорж Мікаутадзе, який зрівняв рахунок у матчі.

Це був перший гол в історії грузинської національної команди на чемпіонатах Європи. Грузія вперше виступає на Євро.

Для 23-річного Жоржа це був 11 гол у складі збірної за однієї гольової передачі у 25 матчах.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Туреччина – Грузія.