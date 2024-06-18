Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Пропонуємо вашій увазі склади команд на матч Євро-2024.

Збірна Португалії зіграє проти збірної Чехії в матчі першого туру групового етапу чемпіонату Європи. В стартовому складі португальців з'являться Кріштіану Роналду та Пепе.

Португалія: Кошта — Далот, Пепе, Діаш — Канселу, Сілва, Фернандеш, Вітінья, Мендеш — Роналду, Леау

Запасні: Патрісіу, Са, Інасіу, Семеду, Сілва, Перейра, Невеш, Нунес, Невеш, Нету, Палінья, Феліш, Жота, Фернандеш, Рамуш

Чехія: Станек — Холеш, Гранач, Крейчі — Цоуфал, Шульц, Соучек, Провод, Доудера — Кухта, Шик

Запасні: Коварж, Ярош, Юрасек, Зіма, Влчек, Вітік, Тецл, Черв, Юрасек, Барак, Саділек, Хитіл, Черні, Хори, Гложек

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.