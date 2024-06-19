Успішні лонгшоти — фішка поточного чемпіонату Європи.
Микола Матвієнко та Андрій Лунін, Getty Images
19 червня 2024, 08:59
Перший тур групового етапу Євро-2024 підійшов до свого завершення, а його визначною стороною стали голи з дальньої дистанції — тільки національна збірна України пропустила в свої ворота таких два у матчі з Румунією (0:3).
Півзахисник збірної Чехії Лукаш Провод у вівторок, 18 червня, у заключному матчі стартового туру чемпіонату Європи забив у ворота Португалії гол з-за меж штрафного майданчика.
Цей забитий м'яч у виконанні чеського хавбека став 11-им на цій стадій турніру, тоді як всього було здійснено 34 спроби дальніх ударів.
Цікаво, що на Євро-2020 було здійснено 12 успішних лонгшотів, проте за весь груповий етап континентальної першості.