Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Успішні лонгшоти — фішка поточного чемпіонату Європи.

Перший тур групового етапу Євро-2024 підійшов до свого завершення, а його визначною стороною стали голи з дальньої дистанції — тільки національна збірна України пропустила в свої ворота таких два у матчі з Румунією (0:3).

Півзахисник збірної Чехії Лукаш Провод у вівторок, 18 червня, у заключному матчі стартового туру чемпіонату Європи забив у ворота Португалії гол з-за меж штрафного майданчика.

Цей забитий м'яч у виконанні чеського хавбека став 11-им на цій стадій турніру, тоді як всього було здійснено 34 спроби дальніх ударів.

Цікаво, що на Євро-2020 було здійснено 12 успішних лонгшотів, проте за весь груповий етап континентальної першості.