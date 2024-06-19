Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер висловив думку стосовно матчу на груповому етапі Євро-2024.

Головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд прокоментував підготовку до матчу з Англією.

"У наших силах провести фантастичну гру проти Англії, де ніхто не очікує від нас перемоги", — цитує Каспера офіційний сайт УЄФА.

"Доля може змінитися (в мить ока), і хто сказав, що цього не станеться? Я вірю це можна зробити. А потім може бути зовсім інша ситуація".

Матч між збірними Данії та Англії відбудеться 20 червня о 19:00 за київським часом.