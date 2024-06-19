Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Хорватський форвард поділився своїми думками після гри з Албанією.

Нападник збірної Хорватії Андрей Крамарич прокоментував нічийний результат у матчі групового етапу Євро-2024 проти Албанії (2:2), у якому він забив гол.

"Я не припускав, що ми святкуватимемо мій день народження таким чином. Було б набагато краще, якби ми забрали усі три очки. Але це футбол: іноді забиваєш на останній секунді, а іноді пропускаєш.

Ми знаємо, що на нас чекає попереду. Нам завжди доводиться вирішувати проблеми найважчим шляхом, боротьбою до останньої секунди. Нехай буде так і цього разу, і дасть Бог нам пощастить вийти з групи.

Я знаю, що ми гратимемо проти Італії, яка, на мою думку, є, мабуть, найкращою командою у групі. Нам потрібно повторити ту енергію, яку ми показали сьогодні у другому таймі, та взяти всі три очки для виходу з групи", — наводить слова Крамарича прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Хорватія – Албанія.