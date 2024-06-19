Тренер висловив думку стосовно виступів збірної Словенії на чемпіонаті Європи.
Мат'яж Кек, Getty Images
19 червня 2024, 23:56
Тренер збірної Словенії Мат'яж Кек прокоментував виступи команди на Євро-2024.
"Багато з моїх гравців ніколи не грали на такому великому турнірі", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.
"Коли ми побачили, що щось можливо (в першому матчі проти Данії), вони почали грати. Я думаю, ми навчимося з цього досвіду. Коли ця команда зіграє на другому чи третьому великому турнірі вони будуть набагато сильнішими з самого початку".
У матчі зі збірною Данії Словенія здобула нічию в першому турі групового етапу турніру.