Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер висловив думку стосовно виступів збірної Словенії на чемпіонаті Європи.

Тренер збірної Словенії Мат'яж Кек прокоментував виступи команди на Євро-2024.

"Багато з моїх гравців ніколи не грали на такому великому турнірі", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

"Коли ми побачили, що щось можливо (в першому матчі проти Данії), вони почали грати. Я думаю, ми навчимося з цього досвіду. Коли ця команда зіграє на другому чи третьому великому турнірі вони будуть набагато сильнішими з самого початку".

У матчі зі збірною Данії Словенія здобула нічию в першому турі групового етапу турніру.