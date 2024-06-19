Албанський форвард поділився своїми думками після гри з Хорватією.
Ясір Асані, Getty Images
19 червня 2024, 19:37
Нападник збірної Албанії Ясір Асані прокоментував нічийний результат у матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Хорватії (2:2).
"Ми провели дуже хорошу гру, особливо в першому таймі. Ми мали шанси виграти цей матч, якби нам пощастило.
Хорватія – дуже гарна команда. Ми повинні насолоджуватися цим результатом, тому що ми грали проти однієї з найкращих команд турніру.
Вони багато разів завдавали нам труднощів. Нам довелося багато бігати проти таких команд, як Хорватія, тому я був би щасливий, якби здобув три очки, але навіть одне очко — це непогано", — наводить слова Асані прес-служба УЄФА.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Хорватія – Албанія.