Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Албанський форвард поділився своїми думками після гри з Хорватією.

Нападник збірної Албанії Ясір Асані прокоментував нічийний результат у матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Хорватії (2:2).

"Ми провели дуже хорошу гру, особливо в першому таймі. Ми мали шанси виграти цей матч, якби нам пощастило.

Хорватія – дуже гарна команда. Ми повинні насолоджуватися цим результатом, тому що ми грали проти однієї з найкращих команд турніру.

Вони багато разів завдавали нам труднощів. Нам довелося багато бігати проти таких команд, як Хорватія, тому я був би щасливий, якби здобув три очки, але навіть одне очко — це непогано", — наводить слова Асані прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Хорватія – Албанія.