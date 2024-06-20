Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Іспанії прокоментував підготовку до Італії.

Збірна Іспанії завершує підготовку до матчу другого туру чемпіонату Європи-2024 в рамках групи B проти Італії.

Іспанія — Італія. Напередодні

Півзахисник "Фурії Роха" Фабіан Руїс напередодні гри прокоментував стан власної команди.

"Фабіан Руїс. Я пишаюся тим, що мене так звуть, і тим, що я іспанець. Я закликаю всіх іспанців більше цінувати те, що є нашим, а не те, що приходить до нас закордону. Не тільки в плані футболу. Ми цінуємо людей, які нас підтримують, а їх дуже багато.

Луїс Енірке та Луїс де ла Фуенте — це два дуже схожі тренери. Вони люблять володіти м’ячем і високо пресингувати. Я намагаюсь учитись у Луїса Енріке щодня.

У цьому сезоні я не почав раптово багато грати в Парижі, але врешті-решт я робив те, що просив тренер, і я отримав можливість поїхати до збірної. Де ла Фуенте завжди довіряв мені, і я сподіваюся зробити з ним великі справи.

Я б не сказав, що ми є одними з фаворитів цього турніру. Ми дуже впевнені в собі й у нас є потенціал, щоб потрапити до фіналу. Ми зробимо все можливе, щоб це сталося. Якщо ми туди потрапимо, то вже тоді будемо фаворитами, але там усе одно буде дуже хороша команда навпроти.

Італія — чемпіон останнього чемпіонату Європи. Ми знаємо, що таке переможець Спаллетті. Він тренер, який любить грати від захисту, високо пресингувати... Я очікую Італію, як завжди: потужну та агресивну. Це буде дуже складний матч. Спаллетті додав їм якості, якої вони не мали раніше", — заявив іспанський фахівець.

Матч Іспанія — Італія відбудеться 20 червня о 22:00.