Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Англії прокоментував підготовку до Данії.

Збірна Англії в другому турі чемпіонату Європи-2024 зіграє проти Данії.

Данія — Англія. Напередодні

За день до протистояння захисник "трьох левів" Кайл Вокер мав можливість поспілкуватись із журналістами й розповів про настрій усередині колективу.

"Я дивлюся на Пепе, який грає за Португалію, а йому 41 рік, як і Луці Модрічу, який грає за Хорватію й якому вже 38. Це люди, який встановлюють певний рівень. Якщо вони можуть це зробити, то чому я не можу?

Скільки мені ще грати у футбол, як довго я хочу продовжувати це робити? Яка тривалість цього шляху? Багато людей говорять про мій вік, але для мене вік — це лише цифра.

Я все ще відчуваю себе достатньо швидким, я все ще відчуваю себе достатньо сильним, я все ще відчуваю себе достатньо молодим. І навіть у своєму віці я все ще хочу вчитись.

Гамір у соціальних мережах після Сербії? У мене на телефоні немає жодного такого додатку, тож мені це не цікаво. Я просто за цим не слідкую. Натомість я відчуваю, що я тут, усередині маленької єдиної бульбашки, яка тримається разом.

Коли ви починаєте прислухатися до зовнішнього шуму або хорошої чи поганої преси, це по-різному впливає на різних людей. Якщо про мене пишуть хороші чи погані речі… ну, добре. Але якщо я цього не читаю, відповідно й не реагую і відповідно не змінюю своєї думки про те, як я буду готуватись до наступної гри.

Я концентруюсь на тому, що відбувається в цьому таборі. Що говорить тренер, що говорять люди, які мене оточують, мої товариші. Коли ми потрапляємо під таку пильну увагу після перемоги над добре підготовленою командою Сербії з рахунком 1:0, ми повинні сприймати це як позитив, адже люди багато чого від нас очікують.

Але ніхто не може забрати у нас те, що ми здобули три очки, зіграли "на нуль" і добре підготувалися до Данії.

Хлопці, ще раз, я ніколи не читаю жодного слова з ваших текстів, але продовжуйте писати, у вас добре виходить. Продовжуйте. Будьмо!", — заявив англійський виконавець.

Матч Данія — Англія відбудеться 20 червня, о 19:00.