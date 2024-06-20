Досвідчений англієць обслуговуватиме один з центральних матчів всього групового етапу.
Тейлор, getty images
20 червня 2024, 12:19
Стали відомі бригади арбітрів, які працюватимуть на матчах 2-го туру чемпіонату Європи-2024 21-го червня. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Польща — Австрія: рефері — Халіл Мелер, асистенти рефері — Мустафа Ейсой, Керем Ерсой (всі — Туреччина), четвертий рефері — Раде Обренович (Словенія), рефері ВАР — Паоло Валері (Італія).
Нідерланди — Франція: рефері — Ентоні Тейлор, асистенти рефері — Гері Бесвік, Адам Нанн (всі — Англія), четвертий рефері — Гленн Нюберг (Швеція), рефері ВАР — Стюарт Еттвелл (Англія).
Раніше повідомлялося, хто обслуговуватиме матч збірної України проти Словаччини.