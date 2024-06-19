Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гра чемпіонату Європи запланована на 21 червня.

Стала відома суддівська бригада, яка обслуговуватиме матч другого туру групового етапу Євро-2024 у Німеччині між збірними Словаччини та України. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначений 39-річний англієць Майкл Олівер, якому допомагатимуть Стюарт Берт та Дан Кук. Резервним рефері призначено голландця Сердара Гезюбююка.

За систему ВАР відповідатиме англієць Девід Кут, а його асистентами будуть німці Бастіан Данкерт та Крістіан Дінгерт.

Також додамо, що попри довгу кар'єру Олівер ще жодного разу не зустрічався зі збірною України.

Нагадаємо, матч Словаччина – Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, о 16:00 за Києвом.