Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Словенія та Сербія.

Словенія та Сербія зіграють у Мюнхені матч другого туру чемпіонату Європи-2024 в рамках групи C.

Матяж Кек, після нічиєї проти Данії (1:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Драган Стойкович, на тлі поразки від Англії (0:1), залучив до стартового складу Ілича та Младеновича до центральної вісі, тоді як Тадич гратиме під нападниками.

Словенія: Облак — Карнічнік, Дркушич, Бійол, Янжа — Стоянович, Черін, Елшнік, Млакар — Шпорар, Шешко.

Запасні: Белец, Векич, Балковец, Блажич, Станкович, Вербич, Ловрич, Куртич, Горват, Віпотнік, Целар, Брекало, Жугель, Зелькович, Іличич.



Сербія: Райкович — Велькович, Міленкович, Павлович — Живкович, Ілич, Лукич, Младенович — Тадич — Влахович, Мітрович.