Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Словенія та Сербія.
Душан Тадич, Getty Images
20 червня 2024, 15:10
Словенія та Сербія зіграють у Мюнхені матч другого туру чемпіонату Європи-2024 в рамках групи C.
Матяж Кек, після нічиєї проти Данії (1:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Драган Стойкович, на тлі поразки від Англії (0:1), залучив до стартового складу Ілича та Младеновича до центральної вісі, тоді як Тадич гратиме під нападниками.
Словенія: Облак — Карнічнік, Дркушич, Бійол, Янжа — Стоянович, Черін, Елшнік, Млакар — Шпорар, Шешко.
Запасні: Белец, Векич, Балковец, Блажич, Станкович, Вербич, Ловрич, Куртич, Горват, Віпотнік, Целар, Брекало, Жугель, Зелькович, Іличич.
Запасні: Петрович, В. Мілінкович-Савич, Стоїч, Максимович, Гудель, Йович, Костич, Бабич, Міяйлович, Ратков, Самарджич, С. Мілінкович-Савич, Гачінович, Спаїч, Бірманчевич.
Сербія: Райкович — Велькович, Міленкович, Павлович — Живкович, Ілич, Лукич, Младенович — Тадич — Влахович, Мітрович.
Гра Словенія — Сербія почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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