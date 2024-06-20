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  • Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

    20 червня 2024, 15:10

    Данія — Англія: онлайн-трансляція матчу Євро 20.06.2024

    Football.ua представляє текстову трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 20 червня та розпочнеться о 19:00.

    Англія, gettyimages
    Англія, gettyimages 20 червня 2024, 15:10

    20 червня, збірні Данії та Англії проведуть матч у квартеті С у рамках другого туру групового етапу Євро-2024.

    Поєдинок відбудеться у Франкфурті на арені Дойче Банк Парк. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 19:00 за київським часом.

    Дивитись онлайн-трансляцію матчу Данія — Англія

    В Україні матч покаже відеосервіс MEGOGO Футбол 1. 

    На Євро-2024 збірні Данії та Англії виступлять у групі С, у якій також представлені національні команди Сербії та Словенії. 

    На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Данія — Англія

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