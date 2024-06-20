Данія — Англія: онлайн-трансляція матчу Євро 20.06.2024

Football.ua представляє текстову трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 20 червня та розпочнеться о 19:00.
Англія, gettyimages
20 червня 2024, 15:10
20 червня, збірні Данії та Англії проведуть матч у квартеті С у рамках другого туру групового етапу Євро-2024.
Поєдинок відбудеться у Франкфурті на арені Дойче Банк Парк. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 19:00 за київським часом.
Дивитись онлайн-трансляцію матчу Данія — Англія
В Україні матч покаже відеосервіс MEGOGO Футбол 1.
На Євро-2024 збірні Данії та Англії виступлять у групі С, у якій також представлені національні команди Сербії та Словенії.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Данія — Англія.