Данія — Англія: онлайн-трансляція матчу Євро 20.06.2024

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє текстову трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 20 червня та розпочнеться о 19:00.

20 червня, збірні Данії та Англії проведуть матч у квартеті С у рамках другого туру групового етапу Євро-2024.

Поєдинок відбудеться у Франкфурті на арені Дойче Банк Парк. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 19:00 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Данія — Англія

В Україні матч покаже відеосервіс MEGOGO Футбол 1.

На Євро-2024 збірні Данії та Англії виступлять у групі С, у якій також представлені національні команди Сербії та Словенії.