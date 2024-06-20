Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нагадаємо, що француз зламав ніс у попередній грі.

Головний тренер збірної нідерландів Рональд Куман заявив, що його не турбує, чи зіграє капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе в майбутньому матчі другого туру групового етапу Євро-2024.

Мбаппе зламав ніс у стартовому матчі на чемпіонаті Європи з Австрією (1:0) і напередодні гри з голландцями нападник тренувався в спеціальній масці.

"Франція настільки сильна, що навіть якщо він не зіграє, знайдеться дуже сильна заміна. Я не турбуюся про це, тому що не можу вплинути на це. Для нас це нічого не змінює", — наводить слова Кумана L'Équipe.

Збірні Нідерландів і Франції зустрінуться 21 червня на стадіоні в Лейпцигу.