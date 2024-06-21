Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 21 червня і розпочнеться о 22:00.

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Нідерландів та Франції – представниками квартету D.

Нідерланди — Франція

П'ятниця, 21 червня, 22:00. Лейпциг Стедіум, Лейпциг. Арбітр зустрічі — Ентоні Тейлор

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Франції та Нідерландам довелося добряче попрацювати, щоб здобути свої стартові перемоги над Австрією та Польщею, створивши інтригуюче протистояння між фаворитами групи D у Лейпцигу.

Вражаюча австрійська команда Ральфа Рангніка не зуміла відібрати очки у французів... Однак Кіліан Мбаппе був замінений після того, як зламав ніс у зіткненні із захисником Кевіном Дансо.

Мбаппе, який тренувався в середу, добряче помучив Нідерланди у відборі до Євро-2024, двічі відзначившись у домашній перемозі над Францією з рахунком 4:0 у березні 2023 року та забивши обидва м'ячі у матчі-відповіді у жовтні (2:1).

Як і багато його партнерів по команді, Мбаппе не був на висоті у переможній грі над Австрією, хоча він все ж віддав передачу, яка призвела до взяття воріт Вобера, і голландські захисники, безумовно, відчують полегшення, якщо людина в захисній масці не вийде на поле в Лейпцигу.

Перший суперник голландців, Польща, також втратила свого зіркового нападника Роберта Левандовські через травму, але вони вийшли вперед завдяки його дублеру Адаму Буксі.

Голландці зрівняли рахунок завдяки удару Коді Гакпо і створили безліч моментів, але змушені були чекати до 83-ї хвилини, коли вийшовший на заміну Ваут Веггорст забив переможний м'яч.

Протистояння з Францією, навіть без Мбаппе, буде значним кроком у класі, і "сині" виглядають гідно, якщо відверто говорити про їхні перемоги над "помаранчевими" у відбірковому циклі.

Тренер збірної Нідерландів Рональд Куман був змушений внести значні зміни у склад після травм півзахисників Френкі де Йонга та Теуна Купмайнерса.

Марнотратство його форвардів у грі з Польщею не зменшило сумнівів щодо їхньої недостатньої гостроти, а Франція все ще становить величезну атакувальну загрозу з Антуаном Грізманном, Маркусом Турамом та Усманом Дембеле, які підживлюють рекордсмена за кількістю забитих голів Олів'є Жіру.

Н'Голо Канте виправдав своє несподіване повернення у збірну командною грою проти Австрії, а зірки мадридського Реалу Едуардо Камавінга та Орельєн Чуамені мають бути у формі, додаючи глибину таланту, що є у розпорядженні Дідьє Дешама.

Досвідчений тренер не впаде в паніку, незважаючи на невдалу гру проти пристойної команди Австрії. Шлях Франції до слави на Чемпіонаті світу 2018 року розпочався з перемоги над Австралією 2:1 завдяки пенальті Грізманна та автоголу австралійців, перемоги над Перу 1:0 та безгольової нічиєї з Данією.

Вони очолили складну групу Євро-2020 за участю Німеччини, Португалії та Угорщини, і їхня єдина поразка після поразки по пенальті від Аргентини у фіналі Чемпіонату світу 2022 року сталася у двох товариських матчах проти "Die Mannschaft".

Попри всю геніальність Мбаппе, Франція може бути більш збалансованою командою без нього, а їхній склад здатен здобути важливу перемогу над голландцями.

Орієнтовні склади

Нідерланди: Вербрюгген — Дюмфріс, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Верман — Сімонс, Рейндерс, Гакпо — Депай.

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Тео Ернандес — Канте, Рабіо — Дембеле, Грізманн, Тюрам — Жиру.

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