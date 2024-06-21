Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер збірної Іспанії — про вихід в плей-оф.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував перемогу над Італією (1:0) в матчі другого туру Євро.

"Я щасливий і пишаюся цими гравцями. Днями я сказав, що вони ніколи не втомлюються грати та перемагати, і вони знову це довели.

Матч вийшов складним. Ми домінували у всіх фазах гри, створили багато моментів, проте різниця в рахунку невелика.

Кожна гра на чемпіонаті Європи відрізняється від іншої. Потрібно продовжувати працювати з тією самою скромністю, розуміючи, що є куди рости. Наступні ігри вимагатимуть покращення, і футболіста на це здатні.

Потрібно продовжувати працювати як раніше. Немає нікого краще за нас. Ми поважаємо всі команди, але маємо продовжувати працювати з цією думкою. Якщо ми продовжимо робити те, що робимо, очікування оптимістичні", – сказав де ла Фуенте.