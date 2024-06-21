Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє пряму трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 21 червня та розпочнеться о 22:00.

У рамках третього ігрового дня другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Нідерландів і Франції — представниками квартету D.

Поєдинок відбудеться на Лейпциг Стедіум, а в якості головного арбітра його обслуговуватиме Ентоні Тейлор.

Дивитися матч між Нідерландами та Францією ви зможете в прямому етері на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Євро-2024 в Україні.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ НІДЕРЛАНДИ — ФРАНЦІЯ

На Євро-2024 представниками групи D також є збірні Польщі та Австрії.

Розклад матчів і трансляцій: