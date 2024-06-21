Австрієць продемонстрував потужну гру.
Баумгартнер, getty images
21 червня 2024, 21:45
В рамках 2-го туру чемпіонату Європи-2024 збірна Австрії здобула впевнену перемогу над національною командою Польщі (3:1).
Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, австрійського півзахисника Крістофа Баумгартнера визнано найкращим гравцем матчу Польща — Австрія.
У цьому матчі 24-річний гравець збірної Австрії відзначився переможним голом у воротах Войцеха Щенсни.
Раніше повідомлялося, хто став найкращим гравцем матчу Україна — Словаччина.