Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дві результативні дії Миколи принесли "синьо-жовтим" вольову перемогу.

Центрального півзахисника збірної України Миколу Шапаренка визнали найкращим гравцем матчу проти збірної Словаччини в 2 турі групового етапу Євро-2024 у Німеччині, передає офіційний сайт УЄФА.

Словаччина — Україна 1:2 Відео голів та огляд матчу 21.06.2024

Шапаренко з'явився в стартовому складі "синьо-жовтих", покинувши поле лише на 90+2 хвилині. Протягом матчу 25-річний гравець відзначився голом та асистом.

Нагадаємо, у 3 турі українській національній команді протистоятиме збірна Бельгії. Матч відбудеться в середу, 26 червня.