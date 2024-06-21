Дві результативні дії Миколи принесли "синьо-жовтим" вольову перемогу.
Микола Шапаренко, Getty Images
21 червня 2024, 18:24
Центрального півзахисника збірної України Миколу Шапаренка визнали найкращим гравцем матчу проти збірної Словаччини в 2 турі групового етапу Євро-2024 у Німеччині, передає офіційний сайт УЄФА.
Словаччина — Україна 1:2 Відео голів та огляд матчу 21.06.2024
Шапаренко з'явився в стартовому складі "синьо-жовтих", покинувши поле лише на 90+2 хвилині. Протягом матчу 25-річний гравець відзначився голом та асистом.
Нагадаємо, у 3 турі українській національній команді протистоятиме збірна Бельгії. Матч відбудеться в середу, 26 червня.