Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
21 червня 2024, 20:57
Австрія поставила Польщу на межу від вильоту з Євро-2024
Будь-яка кількість здобутих залікових балів Францією в матчі проти Нідерландів залишить команду Міхала Пробежа поза плей-оф.
Польща — Австрія, Getty Images
21 червня 2024, 20:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Польща — Австрія 1:3
Голи: Пьонтек, 30 — Траунер, 9, Баумартнер, 66, Арнаутович, 78 (пен.)
Польща: Щесни — Беднарек, Давідович, Ківьор — Франковські, Пьотровські (Модер, 46), Сліш (Гросіцкі, 76), Залевські — Зелінські (Урбанські, 87) — Букса (Левандовські, 59), Пьонтек (Свідерські, 60).
Австрія: Пенц — Пош, Траунер (Дансо, 59), Лінгарт, Мвене (Прасс, 63) — Зайвальд, Грілліч (Віммер, 46) — Баумгартнер (Шмід, 80), Лаймер, Забітцер — Арнаутович (Грегорич, 81).
Попередження: Сліш, Модер, Левандовські — Віммер, Арнаутович