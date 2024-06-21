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Польща — Австрія 1:3
Голи: Пьонтек, 30 — Траунер, 9, Баумартнер, 66, Арнаутович, 78 (пен.)

Польща: Щесни — Беднарек, Давідович, Ківьор — Франковські, Пьотровські (Модер, 46), Сліш (Гросіцкі, 76), Залевські — Зелінські (Урбанські, 87) — Букса (Левандовські, 59), Пьонтек (Свідерські, 60).

Австрія: Пенц — Пош, Траунер (Дансо, 59), Лінгарт, Мвене (Прасс, 63) — Зайвальд, Грілліч (Віммер, 46) — Баумгартнер (Шмід, 80), Лаймер, Забітцер — Арнаутович (Грегорич, 81).

Попередження: Сліш, Модер, Левандовські — Віммер, Арнаутович