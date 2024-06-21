Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Австрійці впевнено здолали поляків.

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік підбив підсумки переможного матчу зі збірною Польщі (3:1) у 2-у турі чемпіонату Європи-2024. Цитує австрійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Перші 20 хвилин були, мабуть, ідеальними для нас. Ми повинні були вести у рахунку більше, ніж 1:0, але потім ми начебто збилися зі шляху і почали втрачати м'яч. Ось чому нам довелося внести кілька змін у другому таймі, і щойно ми це зробили, нам вдалося повністю взяти гру під контроль.

Наш провал у першому таймі, безумовно, був психологічним. Можливо, після перших 20 хвилин нам було занадто легко, і ми думали, що спокійно заб'ємо ще один гол, або, можливо, це було якось пов'язано з тиском. Наша гра погіршилася, і кілька гравців грали нижче за свій рівень, а ми не можемо собі цього дозволити.

Баумгартнер розбив мої окуляри, коли підбіг відсвяткувати свій гол зі мною? Ні, вони в порядку, і в мене все одно є дві запасні пари", — сказав Рангнік.

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