Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 21 червня 2024 року.

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 збірна Польщі зустрілася з Австрією та зазнала другої поразки, яка залишила поляків за крок до вильоту з турніру.

Незважаючи на те, що супернику збірної України під час підготовки до чемпіонату Євро вдалося зрівняти рахунок завдяки Пьонтеку після швидкого гола Траунера, вже у другому таймі команда Ральфа Рангніка гарантувала собі переможний результат забити м'ячами Баумгартнера та Арнаутовича.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Польща — Австрія у рамках другого туру групового етапу Євро-2024:

Польща — Австрія 1:3

Голи: Пьонтек, 30 — Траунер, 9, Баумгартнер, 66, Арнаутович, 78 (пен.)



Польща: Щесни — Беднарек, Давідович, Ківьор — Франковські, Пьотровські (Модер, 46), Сліш (Гросіцкі, 76), Залевські — Зелінські (Урбанські, 87) — Букса (Левандовські, 59), Пьонтек (Свідерські, 60).



Австрія: Пенц — Пош, Траунер (Дансо, 59), Лінгарт, Мвене (Прасс, 63) — Зайвальд, Грілліч (Віммер, 46) — Баумгартнер (Шмід, 80), Лаймер, Забітцер — Арнаутович (Грегорич, 81).



Попередження: Сліш, Модер, Левандовські — Віммер, Арнаутович