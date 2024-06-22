Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Оран'є" не може здолати збірну Франції з 2018 року.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував нічийний результат у матчі 2-го туру Євро-2024 зі збірною Франції (0:0). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Такій команді, як Франція, протистояти завжди важко. Ми хочемо грати у своєму стилі, бути зухвалими, але втрачати м'яч так, як сьогодні, не можна. Нам треба бути швидшими у своїх реакціях та створювати попереду більше моментів. Ми — команда, якій, як і раніше, потрібно зростати.

Ми тут, щоб забивати та вигравати. У нас було не так вже й багато моментів, але здогадуюся, що Франція, так само, як і ми, відносно задоволена результатом.

Результат трохи сумнуватий, а якщо подумати про гру загалом, то в окремі фрагменти матчу ми втрачали контроль над м'ячем, хоча цього не слід було робити. Це було не дуже добре. Між лініями в нас виникало багато вільного простору, і в другому таймі ми могли б зіграти краще", — сказав Куман.

Наступний свій матч колектив Рональда Кумана проведе проти збірної Австрії в заключному турі групового етапу Євро-2024. Гра відбудеться 25-го червня, о 19:00 за київським часом.