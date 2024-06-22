Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Франції прокоментував нічию проти Нідерландів.

Напередодні в рамах другого туру чемпіонату Європи-2024 збірна Франції зіграла внічию проти Нідерландів.

Нідерланди — Франція 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри нападник "Les Bleus" Олів’є Жиру прокоментував виступ власної команди.

"У нас були розкішні моменти для забитих м’ячів, але нам просто не вистачало трохи вдачі під час реалізації. До потрібного нам результату справа так і не дійшла, але ми отримали задоволення від гри.

Коли я вийшов на поле, я не дуже пошкодував, що не мав очевидних моментів. Зрештою, думаю, і самі нідерландці були задоволені нічиєю.

Схема 4-4-2? Ми не повинні виправдовувати цей результат тим, що змінили тактику. Коли ти в штрафній і можеш віддати пас, це не є тактичною проблемою.

Нам потрібно працювати над цією системою нашої гри краще, тоді як ця схема — це не те, із чим ми зовсім не знайомі", — заявив французький виконавець.

У наступному турі збірна Франції зіграє проти Польщі 25 червня.