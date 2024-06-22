Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нідерландський воротар стає справжнім відкриттям турніру.

В рамках 2-го туру Євро-2024, збірна Нідерландів зіграла у безгольову нічию з національною командою Франції (0:0).

В стартовому складі "Оран'є" на поле вийшов воротар Барт Вербрюгген, який допоміг своїй команді не пропустити від французів. Таким чином Вербрюгген став наймолодшим в історії чемпіонатів Європи воротарем (21 рік і 308 днів), хто коли-небудь зумів втримати свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялося, що Вербрюгген став третім наймолодшим воротарем в історії чемпіонатів Європи.