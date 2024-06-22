Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Квара оцінив.

Захисник збірної Чехії Давід Доудера прокоментував майбутній матч 2-го туру зі збірною Грузії. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Грузія і Португалія — однаково сильні суперники. Якщо ви подивитеся на клуби, в яких грають їхні гравці, то побачите, що ці команди, імовірно, перебувають на вищому рівні, ніж клуб, за який виступаю я (Славія Прага — ред.). Ми повинні зіграти рішуче, енергійно та з великим бажанням перемогти.

Грузія провела дуже сильний матч з Туреччиною. Вони заслуговували на більше. Нам точно не треба розраховувати на легку прогулянку. Всі налаштовуються на серйозний бій", — сказав Доудера.

Матч між Чехією та Грузією відбудеться 22-го червня, о 16:00 за київським часом.