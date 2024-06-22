Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Надважлива гра для грузинів.

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньйоль висловився про майбутню гру 2-го туру Євро-2024 з національною командою Чехії. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми багато знаємо про Чехію, про її сильні та слабкі сторони, але кожна гра унікальна. Для Грузії суперники не є проблемою, наша найбільша проблема — це дисципліна. Коли ми граємо дисципліновано, у нас все виходить добре.

Туреччина та Португалія — команди різного стилю, але це зовсім не означає, що Чехія слабша. Кожна команда на турнірі сильна, але ми готові битися з чехами з тим же азартом, який був у нас у матчі з Туреччиною.

Ми будемо вчитися на досвіді таких матчів, як гра із Туреччиною. Це свого роду процес навчання. Гравці мають відновити сили, які дуже знадобляться нам проти Чехії", — сказав французький фахівець.

Матч між збірними Грузії та Чехії відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.