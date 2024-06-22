Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи F, у якому зіграють Грузія та Чехія.

Грузія та Чехія зіграють матч другого туру чемпіонату Європи-2024 в Гамбурзі в рамках квартету F.

Віллі Саньйоль, після поразки від Туреччини (1:3), залучив до стартового складу Давіташвілі до центральної ланки.

Іван Гашек, на тлі поразки від Португалії (1:2), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Кверквелія, Кашия, Двалі, Цитаішвілі — Кочорашвілі, Меквабішвілі, Давіташвілі — Мікаутадзе, Кварацхелія.

Запасні: Гугешашвілі, Зівзівадзе, Чакветадзе, Квілітая, Лочошвілі, Гвелесіані, Квеквескірі, Кітеішвілі, Алтунашвілі, Шенгелія, Лобжанідзе, Табідзе, Сігуа.



Чехія: Станек — Голеш, Гранач, Крейчі — Цоуфал, Юрасек, Соучек, Провод, Черни — Кухта, Шик.

Запасні: Коварж, Ярош, Юрасек, Зіма, Влчек, Вітік, Тецл, Черв, Шульц, Барак, Саділек, Хитіл, Доудера, Хори, Гложек.



Гра Грузія — Чехія почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.