Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 22 червня і розпочнеться о 16:00.

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Грузії та Чехії – представниками квартату F.

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1 Туреччина 1 1 0 0 3 1 2 3 2 Португалія 1 1 0 0 2 1 1 3 3 Чехія 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 Грузія 1 0 0 1 1 3 -2 0

[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

[74] ГРУЗІЯ — ЧЕХІЯ [34]

Субота, 22 червня, 16:00. Фолькспаркштадіон, Гамбург. Головний арбітр — Даніель Зіберт (Німеччина). Пряма трансляція на MEGOGO.

Після того, як Грузія та Чехія програли у перших матчах, Гамбург прийме дебютну зустріч цих національних команд у їхній історії — і жодна з них не може собі дозволити знову програти.

Розпочавши свій перший чемпіонат Європи, грузинська збірна піддала Туреччину (1:3) випробуванню на витривалість і шалений фінал у компенсований час міг обернутися будь-яким сценарієм.

Жорж Мікаутадзе забив перший історичний гол своєї країни на великому турнірі, привівши грузинських уболівальників у захват на трибунах.

Загалом команда Віллі Саньоля завдала 14 ударів по воротах – більше, ніж будь-який дебютант з часів Австрії у 2008 році – але грузинів було спіймано ще двічі, у тому числі наприкінці матчу, коли воротар Георгій Мамардашвілі приєднався до команди на кутовому у компенсований час.

З того часу, як було введено груповий етап, лише дві команди, які програли свій дебютний матч на Євро, змогли пройти далі — це Словаччина та Північна Ірландія, які зробили це у 2016 році — так що тепер Грузія має спробувати стати третім таким колективом.

Перш ніж зустрітися з фаворитами — Португалією, у заключному турі, грузини мають усіма силами чіплятися за результат у матчі проти чехів, які також невдало стартували на Євро.

Нічия в цьому протистоянні також збереже надії обох збірних на потрапляння до плей-оф, але якщо хтось програє, а Туреччина не програє Португалії через кілька годин, то шанси збірної, що програла, будуть зведені на нуль.

Незважаючи на відкриття рахунку завдяки удару Лукаша Провода на 62 хвилині, команда Івана Гашека дозволила Португалії повернутися та зрівняти рахунок зусиллями Робіна Гранача, а потім Франсішку Консейсан розбив чеські серця, забивши переможний м'яч на другій компенсованій хвилині.

Чехія була дуже близька до того, щоб набрати дорогоцінне очко проти найрезультативнішої команди відбору Євро-2024, але при цьому вона виконала менше передач (169), ніж будь-яка інша команда у першому турі, а також здійснила всього вісім дотиків у штрафному майданчику суперника.

У матчі з Грузією очікується більш атакувальний підхід, а, приїхавши до Німеччини із серією з п'яти перемог поспіль, гра з більш скромними суперниками має призвести до явної зміни акцентів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Грузія: Мамардашвілі — Двалі, Кашия, Кверквелія — Цитаішвілі, Кочорашвілі, Меквабішвілі, Чакветадзе, Какабадзе — Кварацхелія, Мікаутадзе.

Чехія: Станек — Крейчі, Гранач, Холеш — Доудера, Провод, Цоуфал, Соучек — Кухта, Шик.

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