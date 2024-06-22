Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Чергове досягнення португальця.

22 червня в Дортмунді проходить матч 2-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними Туреччини та Португалії. Гра розпочалася о 19:00, після 25 хвилин гри попереду португальці — 1:0.

З капітанською пов'язкою збірну Португалії на поле вивів Кріштіану Роналду, який проводить 19-й поспіль матч на чемпіонатах Європи. Це перший подібний випадок в історії, раніше рекордом володів італієць Леонардо Бонуччі (18 матчів поспіль).

Роналду також є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи, але на Євро-2024 поки що не забивав.

Матч Туреччина — Португалія розпочався о 19:00 за київським часом.