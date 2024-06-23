Шотландія:

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 23 червня і розпочнеться о 22:00.

У рамках першого ігрового дня третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Шотландії та Угорщини — представниками квартету А.

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[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

НЕДІЛЯ, 23 ЧЕРВНЯ, 22:00. ШТУТГАРТ АРЕНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФАКУНДО ТЕЛЬЙО (АРГЕНТИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На груповому етапі збірна Шотландії стартувала з розгромної поразки від господарів турніру (5:1). В тому матчі команда Стіва Кларка не тільки зазнали значного удару по своїй різниці голів, але й втратила основного захисника Раяна Портеуса до початку потенційної участі в плей-оф Євро-2024. Протягом поєдинку зі збірною Німеччини шотландці жодного разу не зуміли поцілити в площину воріт свого опонента.

Нічию з рахунком 1:1 у матчі проти збірної Швейцарії можна назвати достатньо вдалим для колективу Кларка результатом. Тоді шотландці продемонстрували, що все ж здатні бодай поборотися за місце в наступному раунді турніру. У тій зустрічі Шотландії вдалося перервати свою невдалу серію з шести поспіль поразок у поєдинках Євро, в яких вона пропускала щонайменше раз.

Перший для збірної Угорщини матч на групового етапі Євро-2024 був хоч і не настільки провальним, як перший для шотландців, але все одно невдалим. Ще в першому таймі поєдинку з Швейцарією угорці пропустили двічі, після чого, в другій половині, намагалися повернутися до гри своїм результативним ударом у другій половині зустрічі, але в підсумку лише отримали ще один гол у ворота Гулачі (3:1).

У матчі проти Німеччини в другому таймі команді Марко Россі навіть вдалося не повторити долю Шотландії. Так, німці очікувано були сильнішими, проте угорці не були умовною боксерською грушою для одного з головних фаворитів турніру. Тим не менш, той поєдинок став для Угорщини вже восьмим поспіль на Євро, в якому вона не зуміла здобути перемогу.

Історія протистоянь команд налічує 9 матчів. Угорці святкували перемогу чотири рази, тоді як шотландці у трьох випадках. Двічі фінальний свисток фіксував нічийний результат. Різниця голів наразі становить 18 проти 14 результативних ударів на користь Угорщини. Востаннє команди зустрічалися понад шість років тому, в товариському матчі на стадіоні Ференцварош у Будапешті. Тоді мінімальну перемогу з рахунком 1:0 святкували гості.

У нинішніх заявках обох колективів можна знайти 12 гравців, які були заявлені на той поєдинок. Йдеться про п'ятьох угорців (Гулачі, Фіоло, Кляйнгайслер, Лонг, А. Нодь) і сімох шотландців (Гендрі, Маккенна, Макгінн, Макгрегор, Робертсон, Маклін, Крісті).

Як Угорщині, так і Шотландії, сьогодні надважливо здобути максимально можливу кількість залікових балів. Чисто теоретично, команда Кларка може розраховувати навіть на другу сходинку турнірної таблиці групи А, але для цього потрібно не лише здолати угорців, але й чекати на доволі малоймовірний розгром Швейцарії Німеччиною. Шотландці мали б значно кращі шанси на пряму путівку до плей-оф, якби не провальний матч-відкриття проти німців. Якщо збірна Угорщини раніше вже виходила зі своєї групи на Євро (2016), то для збірної Шотландії подібне можливе досягнення буде дебютним.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Стів Кларк, головний тренер збірної Шотландії: "Нам обов'язково потрібно здолати Угорщину. Ми завжди знали, що очки, які нам потрібні, будуть отримані за підсумками цих двох ігор (проти Швейцарії та Угорщини). Зараз у нас один заліковий бал, а це значить, що напередодні останнього матчу в нас є шанси. Вважаю, що у випадку здобуття 3 очок ми опинимось у плей-оф".

Марко Россі, головний тренер збірної Угорщини: "Шотландці грають із великою самовіддачею. Вони є справжніми бійцями. Коли вони разом, вони представляють собою досить міцну команду. У чомусь вони схожі на нас; ми теж є такою командою. Шотландія грає в дуже сильному оборонному стилі. Коли їм доводиться захищатися, вони неймовірні. Фізично проти них непросто грати, особливо під час стандартів. Вони досить небезпечні. Для нас це буде непростий матч".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ШОТЛАНДІЯ: Ганн (Норвіч) — Гендрі (Аль-Іттіфак), Генлі (Норвіч), Маккенна (Копенгаген / Ноттінгем Форест / ?) — Ролстон (Селтік), Макгрегор (Селтік), Гілмор (Брайтон), Робертсон (Ліверпуль) — Мактоміней (Манчестер Юнайтед), Адамс (Саутгемптон), Макгінн (Астон Вілла)

Заявка збірної Шотландії:

УГОРЩИНА: Гулачі (РБ Лейпциг) — Фіоло (Фехервар), Орбан (РБ Лейпциг), Дардої (Герта) — Болла (Серветт / Вулвергемптон / Рапід Відень), А. Нодь (Спеція / Піза), Шефер (Уніон Берлін), Керкез (Борнмут) — Шоллої (Фрайбург), Собослаї (Ліверпуль), Ворго (Ференцварош)

Заявка збірної Угорщини:

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