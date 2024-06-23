Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Бельгієць став найкращим у матчі другого туру Євро-2024.

Півзахисника Кевіна Де Брейне визнано найкращим гравцем матчу Бельгія — Румунія (2:0). Команди зустрічалися в рамках 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи.

Півзахисник провів на полі 90 хвилин і відзначився голом. За весь матч Де Брейне пробіг 11,7 км і зробив 79% точних пасів.

Для Кевіна де Брейне цей матч став 103-м у складі збірної Бельгії, а гол є 28-м у кар'єрі.

На Football.ua доступний огляд матчу Бельгія — Румунія.